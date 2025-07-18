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Афанасьев день наступил по народному календарю

Преподобный Афанасий Афонский, память которого отмечается 18 июля, родился в городе Трапезунде и рано осиротел, сообщает calend.ru. Его воспитывала благочестивая монахиня, а он во всем старался подражать приемной матери – в навыках иноческой жизни, в посте и молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре.

Когда Афанасий достиг совершенства длительными постами и бдениями, игумен благословил его на подвиг безмолвия в уединенном месте недалеко от монастыря. Отшельника часто одолевали бесы, пытались возбудить в нем ненависть к тому месту, где он поселился. Афанасий почти поддался сомнению, но решил потерпеть ровно год, а дальше действовать сообразно воле Божьей. В последний день этого срока его внезапно осенил яркий свет с неба, и все греховные помыслы тут же рассеялись. С тех пор Афанасий получил дар умиления, а к его келье стали стекаться многочисленные паломники, желающие получить от отшельника совет или просто доброе слово. По преданию, несколько раз к Афанасию являлась сама Богородица.

На Руси на Афанасия отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

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