День создания органов государственного пожарного надзора в России отмечается сегодня

07:48, 18 июля 2025, ПАИ

18 июля в России отмечается профессиональный праздник — День создания органов государственного пожарного надзора, который впервые праздновался в 2007 году, сообщает calend.ru.

Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года.

Хотя исторические предпосылки создания противопожарной службы имеют более давнюю историю. Еще в начале XVI века по указу великого князя московского Ивана III была создана первая в России пожарно-сторожевая охрана, которая вела круглосуточные дежурства в столице. А в 1547 году указ царя Ивана Грозного дополнил эти меры, обязав жителей Москвы и окружающих ее деревень на случай пожара иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой. Последующие русские правители проводили планомерную работу по организации пожарных команд и повсеместному строительству пожарных депо в российских городах. Вопросам организации пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением советской власти. Причем пожарная служба наделялась не только полномочиями по тушению пожаров, но и надзорными функциями.

В 1927 году на вновь созданные органы ГПН были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.

Началось планомерное осуществление профилактических мероприятий: на всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в жилом секторе создавались специальные ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. А в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург) на базе Института инженеров коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны, который начал готовить первых пожарных специалистов.

Сегодня, по нормам закона, федеральный пожарный надзор — это деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Федеральный государственный пожарный надзор находится в ведении МЧС России, за исключением госпожнадзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, а также при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения.

По данным МЧС России, в органах федерального государственного пожарного надзора по всей стране проходят службу около 13 тысяч сотрудников. И ежегодно силами инспекторов службы проводится 1,5 миллиона мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах, предлагается к исполнению до 7,5 миллиона противопожарных мероприятий. Благодаря этому ежегодно предотвращается до 450 тысяч пожаров.