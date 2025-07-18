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Общество

Фейковые письма от ФСБ рассылаются в Псковской области

В Псковской области выявлены случаи рассылки должностным лицам органов власти фейковых электронных писем якобы от руководителей ФСБ России и Национального антитеррористического комитета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фейковое письмо. Предоставлено пресс-службой УФСБ России по Псковской области

Спецслужбы иностранных государств используют подставные электронные адреса, внешне схожие с официальными сайтами ФСБ России и НАК. Цель злоумышленников – сбор информации, которая может нанести ущерб безопасности РФ, а также может быть использована для подготовки террористических актов.

УФСБ России по Псковской области призывает должностных лиц и граждан быть бдительными и проверять любую информацию. Официальные контакты размещены на сайтах ФСБ России (www.fsb.ru) и Национального антитеррористического комитета (www.nac.gov.ru).

Кроме того, о совершенных или готовящихся террористических актах можно сообщить по телефону доверия УФСБ России по Псковской области 72-52-00.

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