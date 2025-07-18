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В Псковской области началась активность метеорного потока Персеиды

В Псковской области началась активность метеорного потока Персеиды. Как сообщает группа в соцсети «ВКонтакте» «AstroAlert. Наблюдательная астрономия», он будет действовать более месяца, оставаясь активным даже в течение почти двух недель после пика.

Фото: клуб научных путешествий «Астроверты»

В этом году наблюдениям максимума помешает Луна в фазе, близкой к полной. Но Персеиды можно начинать наблюдать задолго до максимума, а заканчивать после.

Персеиды – самый известный метеорный поток благодаря двум факторам – теплому времени года и большому количеству метеоров.

«Звездопад» обычно активен с 17 июля по 24 августа. Ночь максимума из года в год варьируется от 11-го до 14-го августа, когда количество метеоров достигает порядка 80-150 метеоров в час. Бывали годы кратковременных всплесков активности, когда после основного максимума наблюдалось более 150 метеоров в час. Такие всплески длятся несколько часов.

Метеоры Персеид имеют особенность залетать в атмосферу группами. Это выглядит как залповая серия «падающих звёзд» на звездном небе, что особенно эффектно. Цвет метеоров, как правило, зелёный. Яркость преимущественно высокая, иногда встречаются болиды.

Скорость метеоров выше средней – 59 км/с. Радиант метеоров расположен в созвездии Персея, которое восходит довольно высоко над горизонтом, поэтому метеоры появляются по всему небу.

Рекомендуется смотреть не в область радианта Персеид, а в противоположную от нее сторону неба. Стоит сделать именно так, потому что там метеоры самые длинные. К тому же противоположная сторона неба от Персея – южная часть неба, где расположен Млечный Путь. Длинные яркие метеоры на его фоне будут выглядеть очень зрелищно.

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