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Общество

Сто метров водопровода заменят в Новоржеве для ликвидации аварии на сетях

В настоящее время на территории Новоржева образовался ряд прорывов водопроводных сетей. Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова прокомментировала ситуацию с водоснабжением в городе в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Любови Трифоновой

«Администрация округа делает всё возможное для скорейшего восстановления прорывов, но из-за сильной изношенности водопроводных сетей работа осложняется. Дополнительную сложность создаёт особенность грунта – «плывун», по которому проходит водопровод. Постоянная просадка грунта и поступление грунтовых вод усложнили восстановительные работы. Заменить трубу собственными силами не удалось. По нашей просьбе сегодня к нам присоединилась коллеги из «Горводоканала» Пскова, обследовали все точки прорыва, обсудили пути решения и все риски», – отметила Любовь Трифонова.

Ремонтные работы с применением специализированной техники запланированы на завтра, 18 июля. Планируется полная замена более 100 метров водопровода. Подвоз воды организован по графику, заверила глава муниципалитета.

«Просим жителей сохранять терпение и понимание в этот непростой период. На протяжении многих дней лично контролирую ситуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что к выходным водоснабжение будет восстановлено», – добавила глава Новоржевского округа.

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