Интерактивную карту с информацией о публичных точках Wi-Fi разработали в Псковской области

00:00, 18 июля 2025, ПАИ

Интерактивную карту с информацией о публичных точках Wi-Fi разработали в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из телеграм-канала Михаила Ведерникова





«Ситуация с ограничением мобильного интернета может сохраниться надолго. Решение о дополнительных мерах безопасности принято не на уровне областного правительства и распространяется на большую часть регионов России. Тем не менее, чтобы обобщить информацию о публичных точках Wi-Fi и сделать её доступной каждому, вместе с коллегами из уполномоченных ведомств мы разработали интерактивную карту», – сказал губернатор.

Сервис позволяет найти ближайшую точку с интернетом – в кафе, государственных и социальных учреждениях, банках и так далее. Для удобства также добавили слой с местонахождением банкоматов.

«Сейчас на карте отображаются первые точки – скоро к ним добавятся новые, работа по расширению региональной сети интернета продолжается. Предлагаю бизнесу активно подключаться и отмечать свои организации с доступным Wi-Fi», – добавил глава региона.

Если у магазина, кафе или предприятия нет Wi-Fi, но владельцы намерены его организовать, – правительство Псковской области готово помочь и предоставить свою систему авторизации. По вопросам подключения необходимо писать на почту wi-fi@pskov.ru. В наполнении карты может поучаствовать каждый: чтобы отметить точку общедоступного Wi-Fi, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» и отправить заявку, отметил глава региона.

«Призываю предпринимателей Псковской области проявить активность и сделать интернет, а значит и свои услуги, ближе к людям», – обратился губернатор к представителям бизнеса.