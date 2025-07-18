Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 81-й годовщиной освобождения от фашистов

08:39, 18 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Он подчеркнул, что 18 июля 1944 года – дата, которая навсегда вписана в историю Красногородской земли как день памяти и славы. В ожесточённых боях при освобождении посёлка погибло почти 300 солдат и офицеров.

«Низкий поклон воинам-освободителям, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам послевоенных лет – всем, кто в тяжелейших условиях восстанавливал район. Желаю жителям округа крепкого здоровья, успехов, любви и согласия в семьях, а также новых достижений, которые продолжат яркую историю Красногородской земли», – написал губернатор.