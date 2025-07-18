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Общество

Дожди с грозами прогнозируют в Псковской области 19 июля

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 19 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, а днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, днём в отдельных районах – грозы.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет низким.

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