Дожди с грозами прогнозируют в Псковской области 19 июля

11:09, 18 июля 2025, ПАИ

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 19 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, а днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, днём в отдельных районах – грозы.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет низким.