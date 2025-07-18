Поликлинику Дедовичской больницы капитально отремонтируют до конца сентября
Капитальный ремонт поликлиники Дедовичской больницы завершится до конца сентября, следует из данных на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен провести на втором этаже демонтажные работы, заменить полы, двери и окна, сделать косметический ремонт стен, выполнить устройство электрооборудования и освещения, а также проложить трубопроводы водоснабжения и канализации.
Закончить все работы необходимо до 30 сентября этого года. Всего из областного бюджета на капремонт поликлиники выделили шесть миллионов рублей. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».