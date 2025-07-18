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Общество

Поликлинику Дедовичской больницы капитально отремонтируют до конца сентября

Капитальный ремонт поликлиники Дедовичской больницы завершится до конца сентября, следует из данных на сайте государственных закупок.

Фото: газета «Коммуна»

Подрядчик должен провести на втором этаже демонтажные работы, заменить полы, двери и окна, сделать косметический ремонт стен, выполнить устройство электрооборудования и освещения, а также проложить трубопроводы водоснабжения и канализации.

Закончить все работы необходимо до 30 сентября этого года. Всего из областного бюджета на капремонт поликлиники выделили шесть миллионов рублей. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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