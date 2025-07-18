Депутат Госдумы: WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка

13:35, 18 июля 2025, ПАИ

WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Горелкин. Об этом пишет РБК.

По его словам, мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

«По статистике, сейчас WhatsApp* в ежедневном режиме используют 68 % наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55 %», – отметил Горелкин. Претендентом на долю WhatsApp* станет национальный мессенджер, добавил депутат.

Горелкин также отметил, что «юрисдикция Telegram остаётся не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать своё желание сохраниться на рынке», – добавил депутат.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta.