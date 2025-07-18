Суд признал недействительными договоры УЖКХ администрации Великих Лук на поставку уличных светильников

15:43, 18 июля 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал договоры, заключенные между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук и обществом с ограниченной ответственностью «Дакма» на поставку светильников для уличного освещения, недействительными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.



Согласно материалам дела, между УЖКХ и ООО «Дакма» заключено три договора на поставку светильников для уличного освещения (FREGAT LED 120W DW1 740 ral 9006, 30 штук), каждый на сумму 583,92 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма заключенных договоров на поставку указанных светильников для уличного освещения составила 1 751 760 рублей.

Прокуратура, установив, что даты и номера заключенных договоров последовательны, место поставки одинаковое, цель договоров едина, пришла к выводу, что заказчиком было осуществлено искусственное дробление закупок на несколько договоров на сумму до 600 000 руб. по каждому в целях формального соблюдения требований, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, и возможности ухода от конкурентных процедур. В связи с чем прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительными договоров и применении последствий недействительности сделок в виде возложения на ООО «Дакма» обязанности по возврату муниципальному учреждению УЖКХ администрации Великих Лук денежных средств в размере 1 751 760 рублей.