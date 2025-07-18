Однополосное движение будет введено на двух псковских улицах 19 июля

17:13, 18 июля 2025, ПАИ

Однополосное движение будет введено на двух псковских улицах 19 июля, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Ограничение движения автотранспорта будет введено на одной из полос проезжей части в районе дома № 12 на улице Коммунальной и на пересечении улиц Чудской и Алмазной.

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.