Однополосное движение будет введено на двух псковских улицах 19 июля
Однополосное движение будет введено на двух псковских улицах 19 июля, сообщили ПАИ в администрации Пскова.
Ограничение движения автотранспорта будет введено на одной из полос проезжей части в районе дома № 12 на улице Коммунальной и на пересечении улиц Чудской и Алмазной.
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.
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18 июля 2025
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