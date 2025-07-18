Сысоев день наступил по народному календарю

09:22, 19 июля 2025, ПАИ

Память преподобного Сисоя Великого, который был монахом-отшельником, отмечается сегодня, 19 июля, пишет calend.ru.

На Руси к этому дню завершали все посевные работы. «У каждого дня свои заботы», «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы», - говорили в народе.

Также считалось, что в этот день утренняя роса имела целебные свойства, давая силы и здоровье человеку. «Сысой (Сисой) - ходи по росе босой», - говорили на Руси.

Кроме того верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой - значит, не намолен Сысой».