Сысоев день наступил по народному календарю
Память преподобного Сисоя Великого, который был монахом-отшельником, отмечается сегодня, 19 июля, пишет calend.ru.
На Руси к этому дню завершали все посевные работы. «У каждого дня свои заботы», «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы», - говорили в народе.
Также считалось, что в этот день утренняя роса имела целебные свойства, давая силы и здоровье человеку. «Сысой (Сисой) - ходи по росе босой», - говорили на Руси.
Кроме того верили, что утренняя роса способствует созреванию хлеба: «От Сысоевых зовов роса силу берет, колос наливается. А хлеб поднимается худой - значит, не намолен Сысой».
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