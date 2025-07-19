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Происшествия

41-летний мужчина погиб при пожаре в Пскове

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

18 июля в 18:50 на улице Островского в посёлке Идрица Себежского района в нежилом доме полностью сгорели кровля и потолочные перекрытия. Огонь также повредил внутренние помещения. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Также в 22:38 на улице Некрасова в Новоржеве выгорел изнутри жилой дом, полностью сгорели кровля и веранда. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём. Спасён соседний жилой дом.

Кроме того, 19 июля в 01:30 на улице Черняховского в Пскове на втором этаже двухэтажного дома выгорела изнутри трёхкомнатная квартира. Обнаружен погибшим 41-летний мужчина. Из дома эвакуировано 15 человек. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

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