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Спорт

Утренние тренировки на открытом воздухе пройдут в Пскове сегодня

Бесплатные тренировки пройдут на трёх открытых площадках в Пскове сегодня, 19 июля, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

Занятия начнутся в 10:00 на трех локациях: на поляне напротив Гремячей башни в Финском парке, в сквере Пограничников по улице Труда, а также на «Умной площадке» на улице Никольской в парке 300-летия прокуратуры.

Организаторы напомнили также о необходимости взять с собой воду и коврик для занятия.

Напомним, что о старте проекта #СпортивныйПсков объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий будет размещаться на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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