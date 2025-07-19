Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове

V Псковский фестиваль колокольного звона, приуроченный ко Дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги, пройдёт в Пскове 23 и 24 июля. Об этом сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте»

В фестивале примут участие звонари из Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода.

23 июля состоится звон-концерт по окончании богослужения в Ильинском храме посёлка Выбуты – на родине святой княгини Ольги.

24 июля праздничные звоны будут сопровождать литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а также молебен и крестный ход. Затем состоится звон-концерт на переносной звоннице, которая будет располагаться возле храма Василия на Горке.

Отмечается, что фестиваль проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке Псковской епархии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июля 2025

Новая выставка военной графики откроется во Дворе Постникова в Пскове
19 июля 2025

Ливни с грозами надвигаются на Псковскую область
19 июля 2025

Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе
19 июля 2025

Склоняли к предательству Родины: 98-летний ветеран Великой Отечественной войны переехал из Латвии в Псков
19 июля 2025

Фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове
19 июля 2025

Грозы накроют Псковскую область 20 июля
19 июля 2025

Владимир Цветков: ТОС закрывает наиболее наболевшие вопросы граждан
19 июля 2025

Спасённый в Пскове выдрёнок переехал в новый дом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...