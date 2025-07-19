Фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове

11:55, 19 июля 2025, ПАИ

V Псковский фестиваль колокольного звона, приуроченный ко Дню памяти святой равноапостольной княгини Ольги, пройдёт в Пскове 23 и 24 июля. Об этом сообщается в группе Троицкого собора в соцсети «ВКонтакте».

В фестивале примут участие звонари из Калуги, Ярославля, Твери, Москвы, Тутаева и Великого Новгорода.

23 июля состоится звон-концерт по окончании богослужения в Ильинском храме посёлка Выбуты – на родине святой княгини Ольги.

24 июля праздничные звоны будут сопровождать литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, а также молебен и крестный ход. Затем состоится звон-концерт на переносной звоннице, которая будет располагаться возле храма Василия на Горке.

Отмечается, что фестиваль проходит по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея и при поддержке Псковской епархии.