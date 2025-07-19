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Новая выставка военной графики откроется во Дворе Постникова в Пскове

Новая выставка военной графики откроется во Дворе Постникова в Пскове в преддверии Дня города и в год 80-летия Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В программе открытия выступление военного оркестра, который исполнит военные марши и знаменитые мелодии военного времени. Также будут работать интерактивные площадки «Солдатский вещмешок», «Тысяча дней без детства», «Солдатское письмо» и другие.

Кроме того, состоится кураторская экскурсия по новой выставке военной графики. Гости увидят более 100 уникальных произведений из фондов музея, которые составляют подробную изобразительную хронику Великой Отечественной войны.

Открытие выставки состоится 22 июля в 15:00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Палат у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7) с 11:00 до 18:00.

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