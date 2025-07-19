Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в Порховском районе
Водитель УАЗ-469 не справился с управлением автомобиля у деревни Малитино Порховского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, а мужчина оказался зажат в транспортном средстве. Пожарные деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи для госпитализации.
На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства выясняются.
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