Псковские таможенники передали маскировочные сети военнослужащим в зоне спецоперации

17:00, 19 июля 2025, ПАИ

Псковские таможенники передали 24 маскировочные сети военнослужащим в зоне специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможни в районных центрах области и Пскове изготавливают сети в свободное время, а основу и ткани закупают на личные средства.

Для увеличения скорости работы сотрудники спроектировали и изготовили станки для резки ткани, соорудили деревянные леса для натяжения основы. Ежесуточно несколько минут обеденного перерыва и после окончания смены таможенники уделяют изготовлению сетей. К этому они привлекают и родственников, вместе с детьми нарезают ткани в полоски.

«Сети направляются в военные подразделения, где служат родные наших коллег, а также в волонтерские организации. Молодежный совет таможни передает сети 76ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Для многих наших сотрудников оказание посильной помощи воинам – душевная потребность. Любая инициатива, связанная с помощью нашим военным, поддерживается и руководством, и коллегами», - отметила заместитель начальника таможни Екатерина Андреева.