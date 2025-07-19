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Общество

Первые российские туристы поделились впечатлениями от отдыха на новом курорте КНДР «Вонсан-Кальма»

Курортная зона «Вонсан-Кальма» на берегу Японского моря рассчитана на приём иностранных туристов и развитие региональной экономик. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл её в конце июня. К настоящему времени курорт доступен преимущественно российским гостям. Об этом пишет РБК.

Первая группа из 13 российских туристов посетила курорт во время визита в КНДР министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Несмотря на некоторые организационные накладки – отмену авиарейса и смену отеля – отдыхающие остались довольны атмосферой и сервисом. Гости отметили красивый пейзаж во время поездки на поезде, а также дружелюбие местных жителей и высокое качество пляжного отдыха.

Курорт «Вонсан-Кальма» занимает почти 5 километров песчаного побережья. Иностранным гостям предлагается широкий выбор сервисов, хотя курорт ещё не открыт для массового международного туризма.

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