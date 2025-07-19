Международная федерация гандбола призвала МОК вернуть сборную России на международные соревнования

19:47, 19 июля 2025, ПАИ

Международная федерация гандбола (IHF) обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой рассмотреть возможность допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных гандбольных соревнованиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации гандбола и письмо президента IHF Хассана Мустафы.

Мустафа отметил, что взаимодействие направлено на развитие и популяризацию гандбола во всем мире, и подчеркнул важность участия российских и белорусских команд в мировом гандбольном сообществе.

В июне IHF представила МОК сценарий возвращения национальных сборных на международные площадки, однако официального ответа пока не получила.