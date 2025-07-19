Псковичам рассказали, обязаны ли пенсионеры платить за капремонт

20:05, 19 июля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт может не оплачивать определённая группа пенсионеров. Об этом пишет RT.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал об особенностях оплаты капитального ремонта для пенсионеров. По его словам, жители старше 70 лет оплачивают только часть взноса, а начиная с 80 лет возможна полная льгота или освобождение от платежей. Дополнительные региональные послабления также могут действовать в отдельных субъектах РФ.

Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты с пакетом документов: паспортом, пенсионным удостоверением, документами на жильё и сведениями о проживающих. Рекомендуется заранее уточнять требования в зависимости от региона.

По жилищному законодательству (ст. 169 ЖК РФ), плата за капитальный ремонт – обязательство собственника жилья. Средства формируются в общий фонд и тратятся согласно утвержденному плану. Узнать сроки проведения ремонта и направления средств можно через управляющую компанию или портал «Госуслуги Дом». В случае неполучения информации допускается подать жалобу в жилищную инспекцию или прокуратуру, а также запросить отчёт о расходовании средств.