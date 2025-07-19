В Себежском районе отметили 81-ю годовщину освобождения немецко-фашистских захватчиков праздничными мероприятиями

20:26, 19 июля 2025, ПАИ

Трёхдневная программа, посвящённая 81-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, завершилась в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».

Празднование включало в себя торжественно-траурные митинги, литии по погибшим, спортивные соревнования, выставки, концерты, награждения и проходило с 17 по 19 июля.

Завершающий день мероприятий начался с ярмарки ремесленников и выставки техники местных организаций, а также спортивных турниров по волейболу и баскетболу. В полдень жителей и гостей объединил крестный ход от храма Святой Троицы до Замковой горы, где состоялся молебен «Во славу города» – памятное событие, приуроченное к 490-летию основания Себежской крепости.

После молебна состоялось шествие участников, среди которых были почётные гости, официальные делегации, творческие коллективы и жители района. Путь пролегал к Центральной площади, где прошли показательные выступления барабанщиц.

Звания «Почётный гражданин Себежского края» присвоены педагогу дополнительного образования Сосновоборской средней школы Юрию Алексееву, главному агроному ООО «Веть» Александру Бурову и председателю совета ветеранов г.п.«Идрица» Владимиру Спиридонову. Почётный знак «Курган Дружбы» от Псковской области получил Николай Ковалев.

В течение трёх дней праздника звучали концертные программы с участием российских и белорусских исполнителей — прозвучали классическая и современная музыка, традиционный фольклор, а также песни финалистов проекта телеканала «Первый» «Перепой звезду».

Желающие могли посетить площадку национального парка «Себежский».