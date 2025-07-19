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Общество

Документальный фильм об Александре Проханове снимали в Изборске и Пскове

Документальный фильм «Александр Проханов. Контратака» снимали в Изборске, Пскове и Красноярском крае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе кинокомпании «Галерея».

Фото: кинокомпания «Галерея»

Кинокомпания «Галерея» совместно со студией «Спектр» завершили создание документального фильма о жизни и творчестве Александра Проханова – русского писателя, публициста и политика.

Генеральный продюсер проекта Владимир Пирожок подвёл итоги работы над фильмом: «Позади год экспедиций, интервью, наблюдений и незабываемых встреч с героем, ставшим активным участником и летописцем двух веков, эпохи взлёта и падения Красной Империи и вновь пасхального возрождения новой России».

Премьера фильма «Александр Проханов. Контратака» состоится осенью 2025 года.

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