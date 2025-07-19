Российская команда Team Spirit выиграла Кубок мира по Dota 2 и получила $1 млн
Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем турнира по Dota 2 на Киберспортивном кубке мира (Esports World Cup, EWC), который проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом пишет РБК.
Team Spirit одержала победу над командой Team Falcons из Саудовской Аравии со счётом 3:0 по картам в гранд-финале.
В состав команды вошли четыре российских игрока: Денис Сигитов (Larl), Магомед Халилов (Collapse), Александр Филин (rue), Ярослав Найденов (Miposhka), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro).
Победители турнира получили приз в размере 1 миллиона долларов. Финалистам досталось 500 тысяч, а ещё одна российская команда Parivision заняла третье место, заработав 300 тысяч долларов.
Team Spirit уже является двукратным чемпионом The International (2021 и 2023 годов).
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