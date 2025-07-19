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Общество

Археологи из России, Белоруссии и Кении приступили к раскопкам в деревне Турок

Раскопки проходят в формате двухнедельного полевого лагеря, где работают как профессиональные археологи, так и волонтёры. В этом году лагерь собрал участников из самых разных уголков России, а также из Белоруссии и Кении, сообщается в группе «Археологический центр Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области

Среди участников есть представители Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Выборга, Сургута и Новосибирска. Главная задача археологической экспедиции – определение границ территории курганно-жальничного могильника IX–XI веков.

Лагерь полностью разбит, археологический раскоп начат, уже сняты первые пласты грунта – подготовлен старт для дальнейшего изучения памятника. Помимо полевых исследований и участия в раскопках, для волонтёров предусмотрены экскурсии, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области археологи в десятый раз исследуют поселение эпохи викингов.

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