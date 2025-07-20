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Культура

На авторский лекторий «Глаз композитора» приглашают псковичей

Жителей Пскова приглашают на мероприятие авторского лектория «Глаз композитора», которое пройдёт на площадке Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: организаторы / библиотека имени Ивана Василёва


Лекцию «Человек. Искусство. Времени больше не будет» прочитает композитор, искусствовед Варвара Чуракова (Москва).

Мероприятие пройдёт в актовом зале библиотеки (площадь Ленина, 3). Начало в 18:00.

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