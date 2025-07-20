На авторский лекторий «Глаз композитора» приглашают псковичей

11:19, 20 июля 2025, ПАИ

Жителей Пскова приглашают на мероприятие авторского лектория «Глаз композитора», которое пройдёт на площадке Историко-краеведческой библиотеки имени Ивана Василёва 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.



Лекцию «Человек. Искусство. Времени больше не будет» прочитает композитор, искусствовед Варвара Чуракова (Москва).

Мероприятие пройдёт в актовом зале библиотеки (площадь Ленина, 3). Начало в 18:00.