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Общество

Поправки в законы о техосмотре транспортных средств разработали в МВД РФ

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой внести изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих процедуру технического осмотра транспортных средств. Проект постановления правительства в настоящее время проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, пишут «Известия» со ссылкой на комментарий Госавтоинспекции.

«В частности, проект постановления направлен на устранение неоднозначных толкований определённых норм и реализацию права граждан на прохождение технического осмотра транспортного средства в случае утраты документов на него», – отметили в ведомстве.

Кроме того, планируется усовершенствовать механизм аннулирования диагностических карт, выданных незаконно, на основании проверок, проведённых органами прокуратуры, и судебных решений. Также планируется создать единые подходы к согласованию мест и графиков проведения технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий.

В Госавтоинспекции заявили, что эти изменения позволят оптимизировать работу сотрудников, занятых в проведении технического осмотра автобусов, а также операторов и перевозчиков. Ожидается, что они повысят прозрачность процедуры технического осмотра, обеспечат контроль за деятельностью операторов и сотрудников полиции, а также защитят операторов в сфере технического осмотра от недобросовестной конкуренции.

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