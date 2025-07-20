Петербурженку ужалил привезённый из отпуска ядовитый скорпион

13:31, 20 июля 2025, ПАИ

В Санкт-Петербурге девочку ужалил ядовитый скорпион, которого она вместе с семьёй случайно привезла из отпуска. Как стало известно «Известиям» от матери пострадавшей, 18 июля скорпион ужалил девочку, которая вместе с семьёй случайно привезла его из отпуска.

По словам матери, сейчас состояние девочки стабильное, она находится в больнице, но в ближайшее время её должны выписать. Скорпион был привезён из Таджикистана, где семья отдыхала у родственников. Он оказался в сумке с вещами девочки.