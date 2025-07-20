Кандидатов из Псковской области приглашают на службу в органы внутренних дел
В штаб Управления МВД России по Псковской области требуется заведующий канцелярией, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Также кандидаты приглашаются на службу в отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.
В подразделении имеются следующие вакансии: полицейский взвода, полицейский (водитель) отделения, полицейский (кинолог) взвода.
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