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Общество

Вокалистки из Великолукского района представили регион на фестивале «Велижская волна»

Вокалистки из Великолукского района Виктория Перепеч и Кристина Новикова представили Псковскую область на ХII межрегиональном фестивале творческих коллективов и исполнителей «Велижская волна» – 2025. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

По приглашению МБУК «Велижская ЦКС» Смоленской области девушки выступили на одной сцене с представителями из других регионов. «Зрители в Велиже встретили наших солисток с невероятным теплом, одарив их заслуженными аплодисментами и словами искреннего восхищения. Виктория и Кристина были отмечены Дипломами и приятными подарками, что стало заслуженной наградой за их труд и талант», – пишет газета.

Фестиваль прошел в рамках празднования 89-й годовщины со дня образования Велижского района и 489-й годовщины основания города Велижа. «Мы рады, что смогли внести свой вклад в эти значимые торжества!», - отметили участницы фестиваля.

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