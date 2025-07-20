Место называли «Царскими могилками»: археологическая экспедиция стартовала вблизи деревни Турок

15:59, 20 июля 2025, ПАИ

Экспедиция на могильнике у деревни Турок Печорского округа начала свою работу, сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«Сейчас могильник у деревни Турок выглядит как невысокий холм посреди заросшего травой поля. Но еще в 1972 году В. В. Седов осматривая его, писал, что наверху этого холма имеется выложенная из камней прямоугольная могильная обкладка. Местные жители называли холм с обкладкой «Царскими могилками» и рассказывали, что в начале 20 века могил, обложенных камнями, было гораздо больше, а на некоторых из них стояли каменные кресты», – говорится в сообщении.

Арехологи отметили, что на сегодняшний день из-за многолетней распашки невозможно понять, где располагались эти каменные обкладки с крестами. Основная цель участников экспедиции – заложить несколько разведочных раскопов, чтобы понять сохранились ли захоронения и как они распространяются.