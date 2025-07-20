Шестое землетрясение произошло на Камчатке в течение месяца

16:27, 20 июля 2025, ПАИ

На Камчатке произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,5. Это уже шестое землетрясение в этом районе, зарегистрированное с начала месяца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В географической службе РАН также отметили, что в этом районе продолжаются афтершоки.

Ранее в этот день в ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили о трех землетрясениях разной магнитуды, зафиксированных в регионе.