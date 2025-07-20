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Общество

Акция для участников СВО и членов их семей пройдёт в Псковском музее

В Псковском музее-заповеднике с 21 по 27 июля пройдёт акция Минкультуры России «Музейная неделя», в ходе которой участники СВО и члены их семей (супруги, дети) могут участвовать во всех сборных экскурсиях и программах Псковского музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Можно присоединиться к следующим программам:

21 июля в 16:00 пройдёт обзорная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» (ул. О. Кошевого, 2).

23 июля в 13:00 состоится экскурсия по тематической выставке «Дело в шляпе» (ул. О. Кошевого, 2). Телефоны для записи: (8 8112) 29-22-59 и 8-911-358-08-16.

24 и 25 июля в 13:00 вас ждут обзорные экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Комсомольский пер., 7). Телефон для записи: (8 8112) 33-13-90 (доб. 1).

Для участия в акции необходима предварительная запись. Дополнительная информация по телефону (8 8112) 66-33-11.

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