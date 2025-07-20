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Общество

На престольный праздник в Савво-Крыпецкий монастырь приглашают псковичей

Престольный праздник пройдёт в день 28-й годовщины обретения мощей преподобного Корнилия Крыпецкого. Мероприятие состоится в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре 22 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Афиша: пресс-служба Псковской епархии

К мероприятию могут присоединиться все желающие.

Таинство исповеди начнётся в 9:00, Божественная литургия – в 10:00. После богослужения состоится праздничная трапеза, а паломники смогут окунуться в святой источник преподобного Саввы Крыпецкого.

Для удобства верующих организуют автобус на 50 мест от собора Рождества Иоанна Предтечи на подворье монастыря в Пскове. Отправление в обитель – в 8:00, обратно – в 14:00.

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