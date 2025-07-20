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Общество

Псковские ветераны СВО стали участниками шахматного турнира

Международный день шахмат псковские ветераны специальной военной операции отметили участием в шахматном турнире. Турнир состоялся на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, сообщили ПАИ в фонде.

Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Участниками турнира стали профессионалы и любители этой интеллектуальной игры, в том числе ветераны боевых действий: руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Алексей Фомичев, Николай Бубнов и Дмитрий Гидион, а также сотрудники филиала фонда и консультанты Военно-социального центра Минобороны России.

На церемонии открытия соревнований участников приветствовали гости: президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева поздравила участников с проведением первого турнира в стенах фонда и пожелала игрокам успехов в игре.

Дмитрий Шахов отметил, что псковская федерация шахмат всегда готова поддерживать интересные шахматные мероприятия: «Главное, чтобы люди, кто приходит на такие соревнования, получали от них незабываемые впечатления, положительные эмоции и удовольствие от шахматной игры, причём в хороших, комфортных помещениях».

По итогам соревнований ветераны специальной военной операции в этот раз уступили профессионалам игры. Шахматный турнир длился около трёх часов, а по окончании его участники вместе с сотрудниками филиала фонда посмотрели документальный фильм «Нет задач невыполнимых. Александр Досягаев» о подвиге Героя России, участника специальной военной операции Александре Досягаеве, съёмки эпизодов которого проходили в филиале фонда.

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