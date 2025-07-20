Землю накроет затяжная магнитная буря

23:37, 20 июля 2025, ПАИ

Затяжная магнитная буря накроет Землю на следующей неделе и будет бушевать два дня подряд, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. Об этом пишет РИА Новости.

Первые признаки возмущения магнитосферы проявятся в понедельник, 21 июля, начиная с 21:00. В течение следующих 24 часов будет наблюдаться малая магнитная буря (четвёртый уровень). Вечером во вторник, 22 июля, геомагнитная активность усилится до пятого уровня, и пик возмущений продлится двое суток.

С вечера 24 июля интенсивность бури снизится до третьего уровня. Слабая магнитная буря будет продолжаться в течение суток, после чего прогнозируются незначительные колебания. Ещё одна малая буря ожидается с 26 по 27 июля.