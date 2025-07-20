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Происшествия

Экс-участник The Hatters и его жена разбились в Ленинградской области

Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его жена разбились насмерть на мотоцикле в ДТП в Ленинградской области, пишет Lenta.ru.

Автокатастрофа случилась в воскресенье, 20 июля, около 18:30 во Всеволожском районе на участке трассы между посёлком Зверево и Малиновкой.

По предварительным данным, музыкант с женой на мотоцикле BMW на скорости вылетели на встречную полосу. Пара столкнулась с автомобилем Range Rover. В результате музыкант и его супруга скончались на месте.

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