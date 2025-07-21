Арбузы вырастила глава Пыталовского округа, несмотря на ливни

09:22, 21 июля 2025, ПАИ

Арбузы вырастила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева, несмотря на холодную весну и затяжные дожди летом. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Вера Кондратьева отметила, что весна и лето этого года приготовили много испытаний всем огородникам и дачникам. «Из-за холодной погоды весной, потом постоянных дождей и ливней летом я уже и не рассчитывала, что посаженные арбузы вообще будут. А сегодня, после более чем недельного отсутствия на даче, обнаружила, что арбузы растут: два небольших и несколько маленьких. Конечно, не такие, как в прошлом году, но есть», – написала глава муниципалитета.

Также новостями со своего участка поделился глава Куньинского района Олег Лебедев. Он выложил фотографии подтопленных теплиц. «Планировал на лето сделать в теплицах капельный полив, но не потребовалось», – прокомментировал глава муниципалитета.