Отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний предложили в СФ

12:21, 21 июля 2025, ПАИ

С предложением рассмотреть возможность отмены платы за звонки на горячие линии авиакомпаний в случаях задержки или отмены рейсов выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Соответствующее обращение он направил министру транспорта РФ Андрею Никитину, пишет РИА Новости.

Как отметил сенатор, целесообразно внести изменения в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила, чтобы пассажиры могли бесплатно звонить на официальные номера авиакомпаний при возникновении нештатных ситуаций, включая отмену или задержку рейсов.

Гибатдинов указал, что в последнее время участились случаи сбоев в расписании как регулярных, так и чартерных рейсов по независящим от пассажиров причинам. В связи с этим многие из них вынуждены обращаться в кол-центры перевозчиков для возврата денежных средств.

При этом, по словам парламентария, некоторые авиакомпании предоставляют такую возможность только на платной основе, устанавливая стоимость минуты разговора, включая время ожидания ответа оператора. В зависимости от региона и оператора связи цена может достигать 60-80 рублей за минуту. В условиях форс-мажора или повышенной нагрузки на линии итоговая сумма звонка для пассажиров может оказаться значительной, подчеркнул Гибатдинов.