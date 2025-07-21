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Общество

Минтруд России предлагает установить МРОТ на уровне 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7 % и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, сообщили в Министерстве труда России.

Фото: ПАИ

Минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливает правительство с учётом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48 % медианной заработной платы за минувший год.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учётом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рублей. Таким образом МРОТ увеличится на 20,7 %, то есть выше инфляции», – сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян, уточнили в Минтруде.

Напомним, сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей.

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