Клинико-диагностическая лаборатория работает в Псковской городской поликлинике

16:59, 21 июля 2025, ПАИ

Клинико-диагностическая лаборатория работает в Псковской городской поликлинике. Лаборатория играет важную роль в диагностике и мониторинге здоровья пациентов, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Здесь благодаря широкому спектру анализов врачи получают ценную информацию, необходимую для постановки диагноза, оценки состояния организма и контроля эффективности терапии, заметили в профильном министерстве.

Лаборатория оснащена передовым оборудованием, включая гематологические, биохимические и урологические анализаторы, коагулометры, анализаторы ИФА и глюкозы, а также современные микроскопы. Используются качественные реагенты и расходные материалы от проверенных российских производителей, что гарантирует точность и оперативность исследований. Все оборудование сертифицировано и соответствует высоким стандартам качества, подчеркнули специалисты.

Команда лаборатории состоит из опытных и квалифицированных лаборантов с высшей и первой категориями, преданных своему делу и обеспечивающих высокий уровень проведения исследований.

Забор биоматериала для анализов осуществляется по направлению врача с 8:00 до 11:00.

«Лабораторные исследования являются незаменимым инструментом для врачей, когда нужно выстраивать индивидуальные программы лечения, основываясь на полноценной картине состояния здоровья пациента. Однако они сами по себе не могут служить окончательным диагнозом. Их оценка должна проводиться врачом с учётом клинической картины, истории болезни и других данных. Только комплексный подход позволяет правильно интерпретировать результаты анализов и назначить адекватное лечение, учитывающее индивидуальные особенности пациента», – отметили в министерстве.