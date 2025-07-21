В Великих Луках водителя электровелосипеда оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

19:52, 21 июля 2025, ПАИ

За отказ от медосвидетельствования водителя электровелосипеда лишили прав и оштрафовали в Великих Луках. Суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования и назначил наказание – штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на год и шесть месяцев, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Установлено, что в апреле 2025 года сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Невельского района. Мужчина управлял электровелосипедом в нетрезвом состоянии. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, что стало основанием для привлечения его к административной ответственности.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Сотрудник ведомства уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения долга. Должник решение суда проигнорировал. В связи с чем судебный пристав взыскал с него исполнительский сбор и арестовал открытые на его имя счета в банках.

В результате проведённой работы вся сумма была взыскана, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.