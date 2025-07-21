Законопроект о запрете на противодействие отлову бездомных животных внесут в Госдуму

21:29, 21 июля 2025, ПАИ

В Государственную Думу планируется внести законопроекты, которые будут направлены на регулирование вопросов, связанных с бездомными животными. Об этом «Известиям» сообщил депутат от партии «Единая Россия» и член рабочей группы по обращению с бездомными животными Александр Спиридонов.

«Мы внесём два законопроекта по этой теме завтра или послезавтра, как только будет возможность», – сказал депутат в беседе с изданием.

Тексты законопроектов уже доступны. Первый законопроект запрещает гражданам препятствовать представителям организаций, занимающихся отловом бездомных животных.

Второй законопроект вводит запрет на кормление бездомных животных на территориях, прилегающих к зданиям медицинских учреждений, включая санатории и аптеки, а также на территориях, прилегающих к зданиям организаций культуры, социального обслуживания, образования, на детских площадках, в зданиях и сооружениях физкультурно-спортивных организаций и на спортивных площадках.