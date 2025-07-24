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Общество

Движение по улице Островской в Палкино закроют 26 июля

Движение транспорта на участке дороги Изборск – Палкино – Остров (по улице Островской – от здания администрации Палкинского округа до братских захоронений) закроют 26 июля с 12:30 до 15:00, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: ПАИ

Движение ограничат для проведения мероприятий, посвящённых 81-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

Объезд можно будет осуществить по улице Набережной – Почтовому переулку – улице Подгорной, по улице Набережной – улице Заречной.

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