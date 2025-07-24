Самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области

10:36, 24 июля 2025, ПАИ

Самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Его фюзеляж был обнаружен в ходе поисковых работ с воздуха, сообщил глава региона Василий Орлов в своём Telegram-канале.

Ранее самолёт числился пропавшим. Его местоположение исчезло с радаров, когда он летел из Благовещенска в Тыву. На борту самолёта находилось 43 пассажира, из них пять детей и шесть членов экипажа.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, выживших нет. На месте работают спасатели МЧС. Дальнейшая информация уточняется.