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Происшествия

Самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области

Самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Его фюзеляж был обнаружен в ходе поисковых работ с воздуха, сообщил глава региона Василий Орлов в своём Telegram-канале.

Ранее самолёт числился пропавшим. Его местоположение исчезло с радаров, когда он летел из Благовещенска в Тыву. На борту самолёта находилось 43 пассажира, из них пять детей и шесть членов экипажа.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, выживших нет. На месте работают спасатели МЧС. Дальнейшая информация уточняется.

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