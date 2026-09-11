Уголовное дело завели на великолучанина за оправдание поджога администрации

11:09, 11 сентября 2026, ПАИ

Противоправную деятельность жителя Великих Лук пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина в социальной сети «ВКонтакте» разместил комментарий со своей учётной записи, в котором публично оправдал попытку поджога здания администрации Великих Лук.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).

Великолучанину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.