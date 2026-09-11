В Невеле и Дно ликвидировали два пожара: есть погибший

11:06, 11 сентября 2026, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области







По данным ведомства, 10 сентября в 21:06 на улице Восточной в Невеле произошло возгорание жилого дома. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри по всей площади. Причиной возгорания, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.

Кроме того, 11 сентября в 04:11 произошло возгорание жилого дома на улице Космонавтов в Дно. Выгорели две комнаты, ещё одна закопчена. При ликвидации пожара обнаружен погибшим 63-летний мужчина. Предположительно, причиной трагедии стала неосторожность при курении.