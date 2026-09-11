Мошенники выманили у псковичей более 2,5 млн рублей под предлогом заработка

10:46, 11 сентября 2026, ПАИ

Жители Пскова лишились миллионов после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники под видом менеджеров по инвестициям и сотрудников разных организаций звонили двум жителям Пскова.

В частности, они предложили собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также пообещали организовать для них дополнительный заработок в Сети.

В итоге мошенники завладели сбережениями псковичей на сумму более 2,5 миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся следствие.

Напомним, общий материальный ущерб, нанесённый жителям Псковской области действиями мошенников за восемь месяцев 2026 года, превысил 229 млн рублей.