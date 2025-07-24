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Спорт

Блицтурнир в честь Дня освобождения Пскова пройдёт 26 июля

Открытый блицтурнир в честь Дня освобождения Пскова пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 26 июля, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фото: ПАИ

Соревнования проведут с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход по швейцарской или круговой системе. Первый тур начнётся 26 июля в 11:00. К участию допустят всех желающих шахматистов.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 25 июля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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