Блицтурнир в честь Дня освобождения Пскова пройдёт 26 июля

11:10, 24 июля 2025, ПАИ

Открытый блицтурнир в честь Дня освобождения Пскова пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 26 июля, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Соревнования проведут с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход по швейцарской или круговой системе. Первый тур начнётся 26 июля в 11:00. К участию допустят всех желающих шахматистов.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 25 июля.

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